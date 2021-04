Kalou não correspondeu à expectativa da torcida alvinegra Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 13:55

Rio - Salomon Kalou não é mais jogador do Botafogo. No início da tarde desta quinta-feira, a rescisão contratual entre o marfinense e o clube carioca foi registrada oficialmente no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O contrato de Kalou com o Botafogo iria até o fim do ano. Porém, com a queda para a Série B, o clube decidiu cortar gastos e o jogador, que não conseguiu se firmar, ficou fora dos planos. Pelo acordo, ele irá receber R$ 1,7 milhão em cinco prestações.



Kalou encerra sua passagem pelo Botafogo de forma melancólica. Após chegar ao clube com enorme expectativa, o ex-jogador do Chelsea vestiu a camisa alvinegra em 27 jogos e marcou apenas um gol.