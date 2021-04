Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2021 22:00

Rio - Ídolo do Botafogo, clube pelo qual teve três passagens, o ex-atacante Dodô acompanha de perto o Alvinegro. Campeão carioca em 2006, o jogador marcou 49 gols em 55 jogos que fez pelo time carioca. Em entrevista ao canal 'Edilson Silva na Rede', o ex-centroavante demonstrou preocupação com momento do Botafogo, mas pediu calma aos torcedores com as recentes contratações.

"É complicado falar do Botafogo, por tudo que envolve, em tradição e história. Vejo muitas pessoas falando que tem que começar do zero. Tem dívida muito grande para isso, tem que amortizar isso antes para começar a respirar. O time atual sofre. Precisa de reforços, tem muitos garotos, precisa de criatividade para contratar e pés no chão", disse Dodô, antes de complementar:

"Não gostaria de ver o Botafogo nessa situação, mas tem que ir devagar, aos poucos, tentando de tudo para voltar à Série A. A torcida tem que ter paciência, é difícil pedir porque vem sofrendo há muito tempo, mas o caminho é esse", encerrou Dodô, que também somou passagens por clubes como Fluminense, Paraná, São Paulo, Santos, Palmeiras, Goiás, Vasco da Gama e Portuguesa.