Felipe Ferreira comemora o gol marcado no início do primeiro tempo no Raulino de Oliveira Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 23:02 | Atualizado 10/04/2021 23:06

Volta Redonda - Bom para o Volta Redonda, péssimo para o Botafogo. O empate por 2 a 2, na noite deste sábado, no Raulino de Oliveira, garantiu ao Voltaço a liderança da Taça Guanabara, com 20 pontos, e a vaga antecipada para a semifinal. Fora do G-4, em quinto lugar, com 12, o Glorioso se complicou e não depende mais de si para chegar à fase final do primeiro turno.

O gol de Felipe Ferreira, com apenas dois minutos de bola rolando, após a ótima bola enfiada por Marco Antônio, foi um belo cartão de visita do Botafogo. Pouco depois, Marco Antônio, num chute cruzado, quase aumentou a vantagem. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juazeirense nos pênaltis, após abrir o placar de 3 a 0 no primeiro tempo, em Juazeiro, o Voltaço demorou a se recompor, mas, aos poucos, equilibrou as ações.

Publicidade

Com meio de campo reforçado, Marcelo Chamusca liberou Felipe Ferreira e Marcos Antônio para se aproximarem de Rafael Navarro, substituto de Matheus Babi, suspenso. Aberto e movimentado, o jogo ficou ainda mais disputado após o gol de empate de Luciano Naninho, aos 39 minutos.

O Botafogo não acusou o golpe e manteve a postura na volta do intervalo. Com a obrigação de vencer, voltou a se aproximar do resultado que interessava com o belo gol marcado por Rafael Navarro, aliando força para ganhar da marcação e técnica para a cavadinha sobre Vinícus. Da entrada da área, Luiz Otávio quase marcou o gol da 'tranquilidade'.

Publicidade

E a chance fez falta. Bem marcado, Alef Manga mostrou o motivo de liderar a artilharia do Carioca. Oportunista, aproveitou a melhor chance que teve para empatar, com o chute rasteiro, aos 16. Marcelo Chamusca recorreu ao banco para renovar o fôlego ofensivo com a entrada de Matheus Nascimento e Ênio. Não foi suficiente para mudar o panorama final.





Publicidade

VOLTA REDONDA X BOTAFOGO



Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Gols: 1º tempo - Felipe Ferreira (2 minutos) e Luciano Naninho (39 minutos). Rafael Navarro (7 minutos) e Alef Manga (16 minutos)

Cartões amarelos: Rafael Carioca

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Volta Redonda: Vinícius, Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Hiroshi) e Luciano Naninho; Alef Manga, MV (Caio Vítor) e João Carlos. Técnico: Neto Colucci



Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca (Paulo Vítor); Luiz Otávio, Matheus Frizzo, Ricardinho (Marcinho), Felipe Ferreira (Ronald) e Marco Antônio (Ênio); Rafael Navarro (Matheus Nascimento). Técnico: Marcelo Chamusca