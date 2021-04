Marcelo Chamusca vê necessidade de melhora defensiva Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 11:25

Com o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, o Botafogo ficou em situação delicada no Campeonato Carioca, fora da zona de classificação para a semifinal a duas rodadas do fim da fase classificatória. Ainda assim, o técnico Marcelo Chamusca viu pontos positivos na noite de sábado.

Finalmente com uma semana livre para treinar e ajustar sua equipe, o comandante alvinegro viu evolução no Botafogo, principalmente na questão ofensiva, com 18 finalizações. Entretanto, admitiu que o desempenho ainda não é o ideal e que a defesa não teve consistência.



"Hoje a equipe mostrou evolução, competiu mais e se organizou melhor, teve alguns momentos ofensivos interessantes. Melhoramos nossa eficiência. A gente vai precisar trabalhar o sistema defensivo como um todo, começando pelos atacantes. Importante olhar no sentido coletivo. A construção de uma equipe é muito complexa, e a gente está fazendo isso durante o campeonato. Hoje enfrentamos um adversário que virou o líder da competição e fomos bem, tivemos possibilidades de ganhar o jogo. Essa imagem que vou levar pro próximo jogo, que é decisivo", analisou Chamusca.



Agora, as atenções do Botafogo se voltam para a segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único. Precisando do dinheiro da premiação para a próxima fase, o Glorioso enfrentará o ABC nesta quarta-feira, às 21h30, em Natal.



"Queremos muito avançar. É outra competição, totalmente diferente", completou.