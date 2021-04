Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 18:31

Rio - O Botafogo empatou com o Volta Redonda na última rodada do Campeonato Carioca e está com classificação para as semifinais do torneio ameaçada. Campeão brasileiro de 1995 e ídolo do clube, o ex-zagueiro Gonçalves criticou a escalação do lateral-esquerdo Rafael Carioca. O ex-jogador criticou a opção do técnico Marcelo Chamusca, que barrou PV.

"Houve uma semana cheia para treinar, mas na realidade foram só cinco dias. E ele colocou para jogar um jogador que vinha de uma parada, chegou há uma semana, alegando que tem que colocar para jogar. Na minha opinião foi uma decisão equivocada", disse Gonçalves à Botafogo TV, antes de complementar:

"Colocar um jogador com uma semana de contratado para jogar? Se não valesse muita coisa tudo bem, seria para dar ritmo de jogo, mas era um jogo que precisava vencer para chegar à próxima fase. Aí tem a desculpa de que precisava colocar para jogar porque tem um jogo de Copa do Brasil três dias depois para o qual terá apenas dois dias para treinar, num jogo que não pode errar", encerrou.