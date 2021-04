Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 12/04/2021 16:41 | Atualizado 12/04/2021 16:51

Rio - Fim da novela. O Athletico-PR acertou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do atacante Matheus Babi, que estava no Botafogo. O jogador, que pertence ao Serra Macaense, assinará com o Furacão por quatro temporadas e deve embarcar ainda nesta tarde para Curitiba.

Publicidade

Para contratar Babi, o Athletico-PR irá desembolsar R$ 9 milhões à vista ao Serra Macaense por 70% dos direitos econômicos. O clube carioca ainda manterá 30% do jogador. Já o Botafogo não manterá nenhum percentual, mas receberá R$ 3 milhões à vista.



As negociações para tirar Matheus Babi do Botafogo se arrastaram nas últimas semanas. Além do Athletico-PR, o Fluminense também chegou a formalizar uma proposta pelo atacante, mas acabou recuando.

Publicidade

Babi chegou ao Botafogo para a disputa do Brasileirão de 2020. Desde então, foram 48 partidas com a camisa alvinegra e 15 gols marcados.