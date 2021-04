Anselmo Ramón Márcio Cunha/Chapecoense

Publicado 14/04/2021 09:01

Rio - Em busca de um centroavante para substituir Matheus Babi, que acertou com o Athletico-PR, o Botafogo já tem um nome na sua mira. Trata-se do atacante Anselmo Ramón, que defende a Chapecoense. As informações são da Rádio Chapecó.

Aos 32 anos, o jogador tem propostas para deixar o clube catarinense, mas, de acordo com informações da rádio, o Botafogo deverá ser o seu destino. Anselmo foi artilheiro da Chapecoense na campanha do acesso à Série A na temporada passada, com dez gols e seis assistências. Neste ano, são dois gols anotados em cinco partidas.



Anselmo Ramón despontou para o futebol nacional defendendo o Cruzeiro. Ele atuou quatro temporadas pelo futebol chinês e no seu retorno ao Brasil atuou por Guarani e Vitória, antes de fechar com a Chape.