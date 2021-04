Vasco enfrenta o Botafogo pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 em São Januário. O técnico Marcelo Chamusca Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 23:49 | Atualizado 14/04/2021 23:49

A emoção tomou conta no jogo entre ABC e Botafogo no Frasqueirão, em partida válida pela Segunda Fase da Copa do Brasil. Os donos da casa saíram na frente aos dez minutos do primeiro tempo e estavam garantindo a vaga até os 57 minutos da segunda etapa, quando Gilvan conseguiu empatar de cabeça e levou para a disputa da vaga para os pênaltis.



Nas penalidades máximas, o Botafogo pecou, perdeu duas cobranças, com Marcinho e Cesinha, viu o ABC converter todas, e deu adeus à Copa do Brasil. A eliminação fez com que o time carioca não ganhasse R$ 1,7 milhão, montante pago ao ABC pela classificação para a próxima fase no torneio.

Publicidade

O Botafogo começou mal o primeiro tempo, e o ABC, que já é uma equipe rápida, ainda mostrou intensidade, algo que pegou o Alvinegro carioca de surpresa. O Elefante da Frasqueira foi para cima do rival e não o deixava respirar e conseguiu abrir o placar logo aos dez minutos. Maycon Douglas ganhou no pé de ferro na intermediária e emendou um chutaço de perna esquerda, que não é a boa. A bola entrou no canto direito de Douglas Borges.



A defesa do Botafogo, que ainda está em construção, chegou ao sétimo jogo seguido em que é vazada nessa temporada. Última vez que terminou uma partida sem levar gol foi no dia 13 de março, no 0 a 0 com o Bangu. O Alvinegro carioca sentiu o golpe e não demonstrou nenhum poder de reação no restante do primeiro tempo. Pelo contrário. Aos 39, o ABC quase ampliou. Lindenberg cobrou falta pela direita direto para o gol. Bem colocado, Douglas Borges defendeu.

Publicidade

Para o segundo tempo, Marcelo Chamusca fez duas alterações: Luiz Otávio e Marco Antônio e entraram Warley e Marcinho, respectivamente. Com as mudanças no intervalo, o Botafogo ganhou um meia mais dinâmico (Felipe) e tirou dois meias das pontas para colocar jogadores mais rápidos (Marcinho e Warley). Ricardinho recuou para jogar ao lado de Frizzo.

Apesar das alterações, o Botafogo, entretanto, não mostrou evolução e demonstrava muito nervosismo. Aos 25 minutos, o Glorioso teve a chance de empatar, mas desperdiçou grande oportunidade. Marcinho arrumou espaço na frente da área e soltou um petardo de perna direita para a excelente defesa de Wellington. No rebote, Warley chutou em cima do goleiro, que salvou o ABC novamente.

Publicidade

Aos 28, o jogo precisou ser paralisado e freou a pressão dos cariocas. Matheus Frizzo, que foi substituído depois de se chocar de cabeça com Janderson, recebeu atendimento médico e precisou ser encaminhado ao hospital. A partida ficou para durante seis minutos. Quando a bola votou a rolar, a emoção tomou conta até o último segundo de jogo. Aos 57 minutos, o zagueiro Gilvan virou herói. No escanteio cobrado na área, o zagueiro subiu completamente sozinho e cabeceou firme para estufar as redes do ABC e deixar tudo igual.

Após o gol de empate do Flamengo, o árbitro apitou o fim de jogo. A disputa para a próxima vaga da Copa do Brasil, portanto, foi para a disputa de pênaltis. Mas, nas penalidades máximas, o Botafogo não teve bom desempenho e perdeu por 4 a 1, dando adeus à competição nacional.