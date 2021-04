Marcelo Chamusca ainda vai fazer a sua estreia pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Rio - Sem chances de avançar às semifinais do Carioca, o Botafogo fecha sua participação na primeira fase no próximo sábado, diante do rebaixado Macaé., Em seguida, vai disputar a Taça Rio se continuar entre os oito primeiros. De acordo com o técnico Marcelo Chamusca, o objetivo é utilizar este torneio como preparação para a Série B.

"Vamos trabalhar primeiro para recuperar os jogadores, tivemos uma semana desgastante nos aspectos físico e emocional. Já estava conversando com o (Eduardo) Freeland (diretor de futebol) no vestiário sobre começar um planejamento. Vamos nos preparar para o último jogo para terminar bem, terminar vencendo, e depois esperar a tabela. Nossa ideia é usar os jogos como preparação, desde que não precisemos ficar jogando e sem tempo de treinar. O que mais precisamos hoje é treinar, é a maior necessidade nossa", afirmou Chamusca, completando:

"Nosso planejamento é ter tempo para melhorar a condição dos jogadores, entrosá-los, entender melhor o modelo de jogo e recuperar alguns jogadores que são muito importantes. Nos nossos primeiros jogos tivemos a presença do Pedro Castro que nos deu um equilíbrio muito bom, mas não tivemos tempo de trabalhá-lo junto com o Frizzo. Temos que recuperar o Navarro também. Se tem uma coisa positiva em tudo isso de negativo é que teremos um pouco mais de tempo, para começar a Série B numa condição melhor e com um conhecimento maior do elenco", concluiu.