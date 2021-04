Marcelo Chamusca Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Rio - Neste domingo, Botafogo e Macaé encerram suas participações no Campeonato Carioca em uma partida que tem ares de melancolia no Nilton Santos, às 18 horas. Fora da semifinal, o Glorioso busca um resultado positivo para ao menos terminar a competição com uma vitória.

Com apenas duas vitórias em dez rodadas, a equipe de General Severiano acabou sendo eliminada com uma rodada de antecedência. Sem chances de classificação para a semifinal, o Alvinegro deseja um resultado positivo para se garantir entre os clubes que vão disputar a Taça Rio.

Marcelo Chamusca deverá escalar o seu time com: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luiz Otávio, Rickson e Ricardinho; Ronald, Marco Antônio e Matheus Nascimento.

Já o Macaé, dono da pior campanha da competição, e rebaixado com antecedência, conclui a sua participação no torneio em busca de ao menos uma vitória. A equipe do Norte Fluminense perdeu incríveis nove jogos e empatou apenas uma partida.