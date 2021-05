Carlos Augusto Montenegro tem influência no Botafogo. Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 15:55

Rio - O Botafogo divulgou o balanço financeiro do último ano nesta sexta-feira e apontou que houve uma queda na dívida referente a pessoas físicas em relação a 2019. De acordo com o portal 'Lancenet', o isso se deve ao perdão de Carlos Augusto Montenegro de uma quantia de mais de R$ 8 milhões que o Alvinegro devia ao ex-presidente.

Ainda segundo o site, o valor de R$ 8.234.000,00 era referente a empréstimos que Carlos Augusto Montenegro fez ao Botafogo em gestões anteriores do clube. Até o fim da última temporada, o ex-presidente fez parte do Comitê Gestor de Futebol do Alvinegro, e foi mandatário do clube no título do Campeonato Brasileiro de 1995.