Chay Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 22:00

Rio - Destaque da Portuguesa no Campeonato Carioca, o meia Chay está sendo sondado pelo Botafogo já há algumas semanas. E de acordo com o jornalista Thiago Franklin, o interesse é mútuo. No entanto, o jogador vai esperar até no máximo terça-feira por uma proposta oficial do Alvinegro, isso porque o atleta também é visado por outros clubes brasileiros.

Ainda segundo o repórter, Chay move interesse de clubes das séries B e C do Brasileirão. O jogador de 30 anos já atuou pelo Alvinegro no Fut-7 e tem vontade de voltar ao clube. A Portuguesa não deve impor dificuldades para liberar. Antes da Lusa, também defendeu Canto do Rio, Bela Vista, Mogi Mirim, São Gonçalo, Rio Branco-AC, América-RJ e clubes da Tailândia.