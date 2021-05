Revelado pelo Mirassol, Oyama começou a carreira como apoiador, mas foi recuado e se firmou como volante Marcos Freitas/Mirassol FC

Por Lance

Publicado 02/05/2021 21:20

Rio - A diretoria do Botafogo procura nomes para reforçar a equipe após a campanha irregular na primeira fase do Campeonato Carioca. Um dos atletas monitorados para a posição de volante - um dos setores considerados que necessitam de reforços - é o de Luís Oyama, do Mirassol. O Alvinegro, contudo, não está sozinho: quatro equipes entre as Séries A e B do Brasileirão sondaram o jogador.



A diferença delas é que, diferente do Botafogo, procuraram o Mirassol e os representantes do jogador para buscar informações oficiais sobre uma possível transferência. O Alvinegro, até o momento de publicação desta matéria, não passou do interesse: sem fazer nenhum tipo de investida formal.



Vale ressaltar que nenhuma das quatro equipes fez uma proposta oficial, apenas sondagens e buscaram informações diretamente. A vida de Luís Oyama será resolvida apenas após o fim do Campeonato Paulista, já que o Mirassol está praticamente garantido na segunda fase da competição.



O Botafogo mira a contratação de um volante e Luís Oyama é um dos principais nomes da pauta do clube de General Severiano, mas ainda não houve o "próximo passo", o fator em que o Alvinegro se colocasse como um real interessado no futebol do meio-campista.



O que pode "ajudar" o Botafogo na questão é que os representantes de Luís Oyama enxergam com bons olhos uma possível ida ao Glorioso pelo fato de uma possível sequência em um clube grande do futebol brasileiro, apesar de disputar a Série B do Brasileirão nesta temporada.