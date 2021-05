Rafael Navarro Marcello Dias/Agencia O Dia

Por Lance

Publicado 12/05/2021 18:48

Rio - Marcelo Chamusca ganhou um "reforço". Recuperado de lesão, Rafael Navarro voltou a atuar pelo Botafogo na vitória sobre o Nova Iguaçu, no último domingo, pela semifinal da Taça Rio.



O atacante sofreu uma lesão na coxa e estava sem atuar desde o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, no dia 10 de abril. Em entrevista à "BotafogoTV", o atacante valorizou o retorno aos gramados.



"Fico feliz de estar de volta, venho trabalhando forte para poder ajudar o Botafogo. Fisicamente estou voltando aos pouquinhos, pegando o melhor ritmo e a melhor forma (física)", afirmou.



O Alvinegro se prepara para a final da Taça Rio diante do Vasco. A primeira partida da decisão será neste domingo, às 11h05, no Estádio Nilton Santos. Navarro afirma que as partidas serão importantes para ajudar na preparação da equipe visando a Série B.



"Estamos nos conhecendo aos poucos e vamos chegar melhor na Série B com certeza. Todo jogo é importante, o Vasco é um adversário que vamos encarar na Série B. Então vamos trabalhar forte essa semana para buscar o resultado dentro de casa", completou.