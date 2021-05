Nos planos de Marcelo Chamusca para a Série B, Matheus Nascimento, de 17 anos, 'reforçou' o time sub-20 e não decepcionou Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 15:23 | Atualizado 23/05/2021 15:26

Rio - Com os reforços de Ênio e Matheus Nascimento, o Botafogo garantiu neste domingo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20 com a vitória por 3 a 0 sobre o Floresta-CE, no Nilton Santos. O Glorioso, que havia vencido o adversário por 2 a 1, em Fortaleza, carimbou a classificação com os gols de Matheus Nascimento, Kauê e Juninho.

Eliminado na segunda fase da competição na categoria profissional para o ABC, na disputa de pênaltis, o Botafogo aposta na promissora geração para se sagrar campeão na base. E Matheus Nascimento, de 17 anos, é o maior expoente da nova safra. Nos planos de Marcelo Chamusca para a Série B do Brasileiro, o atacante, nome constante da seleção brasileira sub-17, ele teve uma proposta recusada pelo clube na casa dos R$ 150 milhões.





O volante Kauê, de 17, é outro nome que cria grande expectativa para o futuro, no entanto, ainda não foi aproveitado por Chamusca. Ênio, de 20, já integra o profissional e recebeu chances na reta final do Brasileiro e no Carioca deste ano. O Avaí, que eliminou o Palmeiras, será o adversário do Botafogo na disputa da vaga na decisão da Copa do Brasil Sub-20.