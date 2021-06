Novo programa de sócio-torcedor do Botafogo foi oficialmente lançado - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 21:43 | Atualizado 15/06/2021 21:47

Rio - O Botafogo lançou oficialmente na noite desta terça-feira o novo programa de sócio-torcedor, batizado pela própria torcida como 'Camisa 7', lendário número usado por Garrincha, Maurício e Túlio. Com dívida acumulada em mais de R$ 1 bilhão, o Glorioso convoca sua constelação de torcedores que a Estrela Solitária volte a brilhar. Na parceria com FENG, empresa especializada no mercado esportivo, o clube oferece uma série de benefícios no remodelado programa, considerado uma cartada decisiva no processo de reconstrução do clube.



O direito a voto na eleição do clube é um das principais novidades para tornar o programa uma rentável fonte de receita a partir de 2021. O CEO do clube, Jorge Braga, esteve à frente do projeto de modernização. Com quatro modalidades, o valor dos planos varia entre R$ 19,90 e R$ 149,90.



"O novo programa é fruto dessa visão de inovação, de mais serviços, de escutar a torcida, de poder estar à altura das demandas do nosso principal componente. Essa nova plataforma é fruto de um processo de concorrência, dessa nova forma de fazer negócios, que é a marca da gestão do presidente Durcesio", disse Jorge Braga.

CONHEÇA OS NOVOS PLANOS:



Branco – R$19,90/mês. Recebe em casa cartão de sócio, carta de agradecimento, livreto celebrando os Camisa 7, boton e adesivos. Ganha 10% de desconto em todas as compras na nova loja online oficial (a ser lançada em breve) e nível 1 de pontos para trocar por produtos, downloads e experiências.



Preto – R$39,90/mês (ou R$29,90/mês pra quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Branco e mais uma sacochila e uma moeda comemorativa. Tem 30% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 10% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 2 no acúmulo de pontos para trocar.



Alvinegro – R$79,90/mês (ou R$59,90/mês para quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Preto e mais boné, pin e álbum comemorativo. Tem 50% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 15% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nivel 3 no acúmulo de pontos para trocar.



Glorioso – R$149,90/mês. Tem direito a voto nas eleições do clube, depois de 2 anos de associação ininterrupta. Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Alvinegro e mais um kit com caderno, caneta e chaveiro especiais. Tem 100% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 20% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 4 no acúmulo de pontos para trocar.