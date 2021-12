Kanu, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/12/2021 13:08

Rio - Mirando contratações para a próxima temporada, o São Paulo definiu Kanu, zagueiro do Botafogo, como um dos principais alvos no mercado de transferências após o Brasileirão. O defensor, que foi um dos destaques do Alvinegro na Série B de 2021, ficou por detalhes de assinar com o Tricolor paulista no início do ano, mas as tratativas foram interrompidas.

De acordo com a "ESPN", a diretoria do clube paulista pretende intensificar as conversas nos próximos dias e transformar a sondagem em proposta, já que o nome de Kanu é um dos pedidos do técnico Rogério Ceni, que o classifica como "característica ideal" para o estilo de jogo do Tricolor.

No entanto, o retorno do Botafogo à Série A do Brasileirão faz com que as chances de negociação do zagueiros sejam menores, já que Kanu reencontrou o bom futebol na temporada de 2021, sendo um dos destaques do Glorioso na segunda divisão.

Antigo alvo do São Paulo, Marcelo Benevenuto, que foi emprestado ao Fortaleza pelo próprio Botafogo, deve permanecer no Leão do Pici, já que a diretoria do clube cearense pretende exercer o direito de compra do atleta. A permanência de Benevenuto na equipe do nordeste fez com que Kanu, ex-companheiro de zaga no Botafogo, fosse a bola da vez no mercado de transferências.