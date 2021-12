Chay - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/12/2021 10:44

Rio - O atacante do Botafogo, Chay, será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta terça-feira. O procedimento faz parte do planejamento do Alvinegro para a próxima temporada e os médicos do clube farão a supervisão da operação.

A intervenção estava programada para acontecer antes do fim da temporada, mas para não interferir, houve um acordo entre clube e jogador para realizar o procedimento nas férias. Com isso, Chay vai passar esse período sem jogos fazendo fisioterapia no clube.