Kayque - Vítor Silva/Botafogo

KayqueVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/12/2021 15:22

Rio - Após encaminhar a compra de Lucas Mezenga, o Botafogo deve fazer outro negócio com o Nova Iguaçu. A bola da vez é Kayque: o Alvinegro entrou em contato com a equipe da Baixada Fluminense mostrando interesse em renovar o empréstimo do volante até o fim do Campeonato Carioca.

Assim como o zagueiro, o camisa 49 possui uma opção de compra de R$ 400 mil. O Botafogo, porém, entende que Kayque ainda não mostrou suficiente para ter o valor exercido, mas também vê que o jogador tem potencial para alcança-lo.



Portanto, o interesse do Botafogo seria em renovar o empréstimo até o fim do Campeonato Carioca, que serviria como mais um "teste" para o jogador. Os contatos com o Nova Iguaçu e os empresários já foram iniciados. O estafe tem interesse que o atleta permaneça no Glorioso.



Kayque, de 21 anos, fez apenas sete jogos na temporada 2021 - sendo cinco justamente no Campeonato Carioca.