Monitorado pelo Botafogo, zagueiro acerta com clube da Série B - Foto: Divulgação/Botafogo-PB

Monitorado pelo Botafogo, zagueiro acerta com clube da Série B Foto: Divulgação/Botafogo-PB

Publicado 14/12/2021 16:32

Rio - O zagueiro Willian Machado, alvo do Botafogo, foi anunciado pelo Operário-PR, na última segunda-feira, para a próxima temporada. O jogador chegou a ser especulado para reforçar o Alvinegro em 2022, mas não deu tempo o suficiente para iniciar uma negociação. A informação é do "Futebol Interior".

Além disso, o contrato do jogador encerra no final do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, de 25 anos, é o terceiro reforço do Operário-PR, após anunciar o também zagueiro Thales, ex-Guarani, e o lateral-esquerdo Romário, ex-Coritiba.

Willian Machado iniciou a carreira no Criciúma e teve passagem pelo Brasil de Pelotas, no Maringá, Foz do Iguaçu, e Ferroviário-CE. Nesta temporada, disputou 32 jogos pelo Botafogo-PB, sendo titular em todas as partidas, e marcou três gols.