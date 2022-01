Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/01/2022 11:45 | Atualizado 01/01/2022 11:48

Rio - O treinador Enderson Moreira projetou a temporada de 2022 no Botafogo e relembrou a conquista de retornar à elite do futebol brasileiro. Com contrato renovado com cláusula automática, o técnico chegou a um acordo com a diretoria alvinegra para assumir o clube carioca neste ano.

"Alô, torcedor botafoguense. Queria desejar a todos um feliz 2022, que possa ser um ano repleto de saúde e muitas felicidades. 2021 foi um ano extremamente difícil, mas no final conseguimos nosso principal objetivo, que era retornar à elite do futebol brasileiro", disse o técnico Enderson Moreira.

"Agora o desafio é muito maior. E contamos muito com a participação de todos. Que continuem nos ajudando a fazer o Botafogo cada vez maior. Um grande abraço a todos", concluiu.