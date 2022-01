Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Durcesio Mello, presidente do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/01/2022 14:50

Rio - O meia-atacante Luiz Fernando, de 25 anos, que estava atuando por empréstimo no Grêmio, na última temporada, deve retornar ao Botafogo para reforçar o elenco no Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "Sportnet", o jogador foi monitorado pelo Sport, mas a negociação não avançou.

Luiz Fernando – atacante – 25 anos – emprestado ao Grêmio até dezembro de 2021 – contrato com o Botafogo até dezembro de 2021 Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Além disso, o técnico Enderson Moreira pretende contar com o atleta para reforçar o elenco nesta temporada. O meia-atacante foi contratado pelo Alvinegro em 2018, mas oscilou e perdeu espaço a ponto de ser emprestado para outros clubes.

Após retornar à elite do futebol brasileiro, o treinador Enderson Moreira, com contrato renovado, aponta novos objetivos para esta temporada e conta com reforços para fortalecer o elenco alvinegro.