Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/01/2022 11:59

Rio - A diretoria do Botafogo definiu prioridades no elenco alvinegro para renovar o contrato de alguns jogadores. Entre eles, os volantes Luís Oyama e Barreto, e também do meia-atacante Marco Antônio. A informação é do portal "GE".

Ainda de acordo com o portal, o Botafogo já confirmou as saídas de: Jonathan Lemos, Federico Barrandeguy, Gilvan, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Ricardinho, Cesinha, Luiz Henrique, Warley, Rafael Moura e Rafael Navarro.

Por outro lado, conseguiu renovar o vínculo de Gatito Fernández, Douglas Borges, Igo Gabriel, Daniel Borges, Lucas Mezenga e Kayque. Além desses atletas, prioriza a continuidade de Luís Oyama, Barreto e Marco Antônio para esta temporada.