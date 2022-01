Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - A busca por um zagueiro é uma das prioridades do Botafogo no mercado da bola neste começo de 2022. O clube de General Severiano negocia a contratação de Klaus, defensor de 27 anos que está livre no mercado desde que deixou o Ceará neste sábado, primeiro dia do ano.

Com a saída de Gilvan e a possível venda de Kanu, a diretoria entende que precisa reforçar o setor para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético-GO, foram tentados - mas as situações não andaram. Com Klaus a coisa é diferente.



As partes negociam um acordo. Como o jogador está sem clube, o Botafogo não precisa conversar com nenhuma outra equipe e tem conversas diretas com o estafe do atleta, o que facilita um possível acerto.



O baixo salário é algo que "joga a favor" de Klaus. A parte financeira é algo que a diretoria do Botafogo leva bastante em consideração pelos problemas nos cofres. Se tudo correr como o esperado, o status da negociação deve evoluir nos próximos dias.



Klaus foi revelado pelo Juventude e jogou no Internacional antes de defender o Vozão. Na última temporada, foram apenas 14 jogos disputados pelo Ceará, com um gol marcado.

