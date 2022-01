Erison - Divulgação

Publicado 03/01/2022 09:25

Rio - O Botafogo segue tentando reforçar seu elenco para a volta à Série A. De acordo com o Canal do TF, o Glorioso fez uma proposta pelo atacante Erison, de 22 anos, que pertence ao XV de Piracicaba e disputou a última Série B pelo Brasil de Pelotas.

A ideia do time carioca é conseguir que Erison chegue por empréstimo e sem custos, arcando apenas com seu salário, que se encaixa na realidade financeira do clube. O vínculo do jogador com o XV de Piracicaba vai até maio de 2023.

Erison foi emprestado ao Brasil-RS em agosto do ano passado. Pelo time gaúcho, disputou 19 partidas e marcou oito gols.