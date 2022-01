Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 03/01/2022 13:02

Rio - O Botafogo segue caminhando para a sua transformação em clube-empresa. Após a formalização de um contrato não vinculante com a empresa Eagle Holdings, do empresário norte-americano John Textor, o novo CNPJ da S.A.F (Sociedade Anônima do Futebol) do alvinegro foi ativado na Receita Federal.

Como divulgado pelo grupo político "Frente Alvinegra", formado por sócios-proprietários e torcedores do Botafogo, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica está ativo desde o dia 30/12, e é diferente em relação a documentação do Botafogo de Futebol e Regatas. No documento, já consta o nome "S.A.F Botafogo".

Na véspera de Natal, o clube, em nota oficial, divulgou um acordo não vinculante assinado com a empresa Eagle Holdings, do empresário John Textor, sócio do clube inglês Crystal Palace. Com o novo registro já ativo na Receita Federal, o Botafogo pode negociar os ativos do futebol com investidores.

"É com muita satisfação que compartilho com vocês que tivemos registrada a constituição da SAF através de um novo CNPJ. Fizemos com muito cuidado, zelo, orientados pelos melhores escritórios de advocacia do país e 100% alinhado com a lei. Com muita preocupação de fazer adequadamente, de forma estruturada, com laudo técnico, inclusive escolhendo conselheiros e diretores de notório saber. Como exige a lei, sem relação com o clube, mas com profundo conhecimento sobre cisão de ativos e estruturação de empresas. Isso completa a fase legal necessária para chegada e aporte de um investidor. Até a efetiva venda das ações para investidor qualificado e devidamente aprovado pelos órgãos estatutários do clube, a SAF terá caráter pre-operacional", destacou o CEO Jorge Braga.

Em seu site oficial, a assessoria do Alvinegro confirmou o nome dos integrantes da diretoria e dos conselhos da S.A.F Botafogo.

Gaspar Carreira, Marco Schroeder e Luiz Frazão integram o Conselho Fiscal do novo modelo. Fernando Pereira, Alessandro Langone e o presidente Durcesio Mello farão parte do Conselho Administrativo, enquanto David Nunes e Alessandra Visconti serão os diretores.