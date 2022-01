Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/01/2022 14:59

Rio - O Botafogo planeja investir na categoria de base alvinegra para fortalecer o plantel nesta temporada de 2022. Nesta segunda-feira (3), a reportagem do programa "Globo Esporte", da TV Globo, indicou que a comissão técnica quer utilizar jogador da base para cada posição no elenco profissional.

"Tenho essa crença de que a base é o futuro do Botafogo, e vamos cada vez mais investir na base", destacou o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello.

"Eu me cobro muito, porque só assim vou conseguir evoluir. Meus companheiros estão ali para me ajudar sempre, e o Enderson (Moreira) sempre me ajuda também, fala bastante comigo", disse o centroavante Matheus Nascimento.

Na última temporada, o goleiro Diego Loureiro, zagueiro Kanu e o atacante Rafael Navarro, formados nas categorias de base do Botafogo, foram um dos principais jogadores na campanha do Brasileirão da Série B.

"Ficamos muito felizes com todo mundo que chegou, eles entenderam o que era o Botafogo, como é vestir essa camisa que é extremamente pesada", destacou o goleiro Diego Loureiro.



"Nós que somos da base temos um sentimento maior pelo clube", disse o zagueiro Kanu.