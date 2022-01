Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 03/01/2022 15:50

Rio - Grande sonho do Botafogo para a temporada de 2022, o atacante Elkeson segue no radar, mas tem situação delicada para assinar com o clube. De acordo com o "GE", a diretoria alvinegra não descarta se esforçar mais para contratar o atacante chinês, mas acredita que o jogador terá de abrir mão de grande parte da pedida salarial inicial para retornar ao Estádio Nilton Santos.

A primeira proposta feita pelo Botafogo foi considerada baixa por Elkeson e seu estafe. Mesmo com as conversas em curso, ainda há grande diferença entre o que o Alvinegro pode pagar e o valor pedido pelo atacante.

No entanto, a diretoria do Glorioso aposta na identificação do atleta com o clube da estrela solitária, no qual defendeu as cores nos anos de 2011 e 2012, ganhando projeção. O caso seria parecido com os moldes aceitos pelo lateral Rafael, torcedor declarado do Alvinegro, que aceitou os vencimentos bem abaixo dos padrões do futebol europeu.

Na contraproposta feita pelo Botafogo, além do salário, estão presentes participações nos lucros com marketing, venda de camisas e plano de sócio-torcedor.