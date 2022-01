Rafael ficará em isolamento por causa da Covid-19 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/01/2022 16:12

Na apresentação do elenco para a pré-temporada de 2022 nesta segunda-feira (3), no Nilton Santos, o Botafogo já teve uma baixa por causa da Covid-19. Em comunicado nas redes sociais, o Glorioso anunciou que Rafael testou positivo para a doença, assim como outros três membros da comissão técnica.



Os testes aconteceram antes do primeiro trabalho da temporada com todos os integrantes da delegação alvinegra. Rafael e os três profissionais foram imediatamente isolados e serão acompanhados pelos médicos do clube. Segundo o Botafogo, todos passam bem e apresentaram apenas sintomas leves.



Os quatro ficarão isolados por pelo menos 10 dias, até fazerem um novo teste que dê negativo. Ou seja, somente no fim da próxima semana Rafael poderá iniciar os trabalhos de pré-temporada.