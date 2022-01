Gabriel Tigrão comemora um de seus dois gols na vitória do Botafogo sobre a Aparecidense, pela Copinha - Fábio de Paula/ BFR

Gabriel Tigrão comemora um de seus dois gols na vitória do Botafogo sobre a Aparecidense, pela CopinhaFábio de Paula/ BFR

Publicado 03/01/2022 18:27

Com grande atuação, o Botafogo estreou bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer a Aparecidense-GO por 3 a 0 no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O grande destaque do jogo foi o atacante Gabriel Tigrão, com dois gols. O outro foi do capitão Reydson.

Com o resultado, o Glorioso é líder do grupo 14, com saldo melhor do que o Taubaté, que venceu o Petrolina-PE por 2 a 0.



Destaque do jogo, ao abrir o placar e ampliar, Gabriel Tigrão, de 20 anos, ainda chamou a atenção pela entrevista após o jogo. Ao explicar a origem do apelido, o jovem atacante viralizou na internet entre torcedores do Botafogo e até mesmo de outros clubes.



"É um apelido que vem desde pequeno. Minha avó toda vez que sonhava comigo dava tigre no jogo do bicho. Ela começou a me chamar assim, aí ficou. Eu adotei, gostei. Fico feliz de ter ajudado a equipe com dois gols", disse na saída de campo, ao SporTV.