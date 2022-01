John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

Publicado 04/01/2022 11:46

Depois de registrar o novo CNPJ da SAF, empresa que ficará responsável por gerir o departamento de futebol, o Botafogo deu mais um passo para acertar com o investidor norte-americano John Textor, da Eagle Holdings. O Conselho Deliberativo do clube marcou para o dia 13 de janeiro, às 19h em General Severiano, uma reunião para a apreciação e aprovação das condições de transferência da porcentagem da SAF.

Se aprovado, o Botafogo dará continuidade ao processo de venda das ações e acredita que será possível encerrar toda a operação em até 60 dias.



O Botafogo já possui um pré-contrato com John Textor, dono de parte do inglês Crystal Palace, que ofereceu investimento de aproximadamente R$ 400 milhões para adquirir 90% da SAF. O investidor americano, inclusive, confirmou em sua conta do Twitter que virá ao Brasil neste mês, mas não anunciou a data.