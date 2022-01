Luiz Fernando retornou ao Botafogo após empréstimo - Divulgação/Botafogo

Publicado 04/01/2022 13:39

Um dia depois da apresentação do elenco, o Botafogo recebeu mais dois jogadores velhos conhecidos do torcedor. De contrato renovado, Gatito retornou ao Brasil nesta terça-feira e já foi para o Nilton Santos, enquanto Luiz Fernando reapareceu após empréstimo junto ao Grêmio.

Com altos e baixos desde que chegou em 2018, Luiz Fernando acabou emprestado no meio de 2020, mas também não conseguiu se firmar. no Grêmio Com o rebaixamento para a Série B do clube gaúcho, o atacante retorna ao Botafogo, que ainda avaliará, junto à comissão técnica o seu futuro. Por enquanto, ele se juntará ao elenco alvinegro.



Já Gatito começa 2022 com a expectativa de voltar a jogar. O goleiro, que assinou contrato até o fim do ano, não atuou na última temporada por causa de uma grave lesão no joelho direito e não entra em campo pelo Botafogo desde setembro de 2020.



Recuperado - chegou a ser relacionado na última rodada da Série B -, Gatito é uma das apostas do Botafogo para este início de temporada.