ReynaldoRosiron Rodrigues/Goiás EC

Publicado 05/01/2022 09:58

Rio - O Botafogo segue tentando se reforçar para o retorno à Série A. De acordo com o jornal "O Hoje", de Goiás, o Glorioso está interessado na contratação do zagueiro Reynaldo, que disputou a segunda divisão em 2021 pelo Goiás.

Reynaldo foi titular do Goiás ao lado de David Duarte, que foi contrato recentemente pelo Fluminense. O jogador disputou 34 jogos na Série B, sendo titular em todos eles.

Além de Reynaldo, o Botafogo também sondou a situação do zagueiro Luiz Otávio, do Bahia. No entanto, a alta pedida do clube nordestino afastou a chance do negócio.