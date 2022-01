Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2022

Rio - Depois de concluir o acordo pela venda do Botafogo, a diretoria alvinegra consultou CBF e Ferj para que possa transferir seus direitos contratuais e esportivos para a nova SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos.

A medida é necessária para que a negociação da venda do futebol do Botafogo ao fundo americano Eagle Holdins seja concluída. O alvinegro precisa concluir esta operação antes do dia 26 de janeiro, data que marca o início do Carioca.

As ações estão sendo pautadas na Lei da SAF, o que faz com que os contratos dos jogadores e outras propriedades do clube sejam transferidas para a SAF alvinegra. A parte associativa ficará com seus direitos processados pela empresa. Vale ressaltar que as mudanças precisam ser feitas nos períodos em que os jogos não estão acontecendo.