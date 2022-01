Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2022 20:18

Rio - Antes do anúncio oficial, o Botafogo divulgou uma foto nesta quarta-feira do treinamento e revelou que alguns reforços já iniciaram os treinos no Estádio Nilton Santos. Entre eles, o zagueiro Klaus e volante Breno aparecem na publicação do Alvinegro.

Reforços do Botafogo iniciam treinamento no Nilton Santos Foto: Vitor Silva/Botafogo

Por outro lado, de acordo com o portal "FogãoNET", o atacante Vinícius Lopes esteve presente, mas apenas para realizar exames médicos e não participou do trabalho em campo do Nilton Santos.

Além deles, o volante Fabinho, de 35 anos, que estava no Ceará, realizou também exames médicos nesta quarta-feira e finalizará os testes físicos nesta quinta, para ter condições de assinar o contrato com o Alvinegro.