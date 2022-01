Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 06/01/2022 10:41

Rio - Grande promessa da base do Botafogo, Matheus Nascimento, de 17 anos, pode ter seu contrato renovado em breve. De acordo com o canal "BrauneFogo", o Glorioso já iniciou as conversas para renovação com o jogador, que tem vínculo até junho de 2023.

A intenção do Botafogo com a renovação é dar uma valorização a Matheus e evitar perdê-lo de graça. Vale lembrar que, pelo atual vínculo, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de dezembro de 2022. Atualmente, a multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões para o exterior) e R$ 150 milhões para clubes brasileiros.

Matheus Nascimento subiu aos profissionais do Botafogo em 2021. No entanto, não recebeu muitas oportunidades e atuou em apenas 15 partidas. A tendência é que ele receba mais chances neste ano.