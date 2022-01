Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/01/2022 12:36

Rio - Depois de quatro casos confirmados na reapresentação do clube (lateral-direito Rafael e outros três funcionários), o Botafogo informou, através de nota, que o presidente Durcesio Mello também testou positivo para a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (6).

O exame foi realizado no Estádio Nilton Santos e faz parte do protocolo do clube para realização das atividades. Para alívio, o Botafogo revelou que o mandatário do clube apresenta apenas sintomas leves da doença e segue com acompanhamento do departamento médico do Alvinegro.

Durcesio Mello esteve na estreia do Botafogo na Copa São Paulo, na vitória por 3 a 0 sobre a Aparecidense-GO, em Taubaté. Do grupo que disputa o torneio da categoria sub-20, Dudu, Gabriel Toebe e Kawan também estão afastados após testarem positivo para Covid-19.