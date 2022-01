Vinícius Lopes assinou com o Botafogo pro três temporadas - Divulgação/Botafogo

Publicado 06/01/2022 15:41

Rio - O Botafogo finalmente anunciou seu primeiro reforço para a temporada de 2022. Na tarde desta quinta-feira (6), o Alvinegro confirmou a contratação do atacante Vinícius Lopes, ex-Goiás. O jogador assina por três anos com o clube de General Severiano.

Aos 22 anos, Vinícius chega ao Botafogo sem custo após ter deixado o Esmeraldino no fim da última temporada. O atacante estava no Rio de Janeiro desde o início da semana, passou pelos exames médicos e já iniciou os trabalhos com o grupo comandado por Enderson Moreira. A apresentação oficial será nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Revelado nas categorias de base do Goiás, Vinícius Lopes fez 18 jogos em 2021 e anotou cinco gols. Com imbróglio por renovação, ficou afastado até o fim da temporada sem atuar pelo clube goiano.

Além do atacante, o Botafogo deve anunciar em breve as contratações de Breno, volante também ex-Goiás, Fabinho, volante ex-Ceará, e do zagueiro Klaus, que também pertencia ao Vozão.