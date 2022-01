Botafogo anuncia contratação do zagueiro Klaus - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 06/01/2022 16:18 | Atualizado 06/01/2022 16:21

Rio - O zagueiro Klaus, de 27 anos, foi anunciado como o novo reforço do Botafogo para a nova temporada, nesta quinta-feira. O jogador assinou vínculo por dois anos com o Alvinegro e já está treinando com a equipe sob o comando do treinador Enderson Moreira.

A apresentação do zagueiro será nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogador foi revelado no Juventude e atuou por Internacional e Ceará. Com a camisa do Colorado e do Vozão, Klaus foi bicampeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em 2019 e 2020, respectivamente.

Além do zagueiro, o Botafogo anunciou também o atacante Vinícius Lopes, que estava no Goiás, e foi o primeiro reforço da equipe alvinegra para esta temporada. O jogador de 22 anos foi revelado pelo Esmeraldino e assinou contrato até o fim de 2024.