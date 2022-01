Alvinegro tem três pontos em duas rodadas na Copa São Paulo - Fábio de Paula / Botafogo

Publicado 06/01/2022 17:33

Taubaté - O Botafogo foi surpreendido na segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, a garotada alvinegra perdeu para o Petrolina-PE pelo placar de 1 a 0 e começa a enxergar um cenário complicado para o último jogo da fase classificatória do torneio.

Com gramado encharcado em Taubaté, os jovens comandados por Ricardo Resende lutaram, pressionaram, mas pagaram o preço por um gol levado nos primeiros minutos de partida.

Em erro do sistema defensivo do Botafogo na jogada aérea, Popó, atacante do Petrolina-PE, mandou para o fundo das redes e assustou o Glorioso, que vinha de grande vitória por 3 a 0 contra a Aparecidense-GO na primeira rodada da Copinha.

Mesmo com mudanças ao longo do jogo e energia renovada no ataque alvinegro, a "Base Forte", como são conhecidos os times das categorias de base do Botafogo, não conseguiu vazar o ajustado sistema defensivo do Petrolina-PE.

Com a derrota por 1 a 0, o Alvinegro vê um cenário complicado na última rodada, quando enfrenta o Taubaté. Como a partida decisiva será a segunda do grupo, às 11h do próximo domingo, o Botafogo já entrará em campo sabendo sua missão. Em caso de vitória do Petrolina-PE sobre a Aparecidense-GO, a equipe de Ricardo Resende precisará vencer o time paulista. Com um empate no jogo que antecede, a igualdade no placar também faz com que a equipe avance à próxima fase.