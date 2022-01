Zagueiro Klaus - Foto: Divulgação/Ceará

Publicado 07/01/2022 09:56 | Atualizado 07/01/2022 09:59

Rio - Anunciado na última quinta-feira como reforço do Botafogo, o zagueiro Klaus está animado para iniciar sua trajetória no clube. Em entrevista á Botafogo TV, ele garantiu que se dedicará ao máximo para conseguir ter sucesso com a camisa alvinegra.

"Fiquei muito feliz com a proposta do Botafogo, clube de massa, poder representar essa torcida. Os alvinegros podem esperar muita dedicação da minha parte, fazer desse ano um ano muito para o Botafogo, que está de volta para a Série A", disse Klaus.

"Minha característica é de bastante liderança em campo, bastante marcação, gosto de falar, comandar a equipe, ajudar bastante a defender bem e de forma compacta", completou.