Alvo de Botafogo, atacante entra na mira de clube paulista | Botafogo | O Dia

Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 07/01/2022 11:39

Rio - O Botafogo ganhou um concorrente na briga para contratar o atacante Elkeson. De acordo com o site "GE", o jogador, que vem negociando com o Glorioso ao longo das últimas semanas, recebeu uma sondagem para vestir a camisa do Santos em 2022.

Segundo a publicação, ainda não houve nenhuma proposta oficial, mas o Peixe já buscou informações com o estafe de Elkeson. A expectativa é de que a oferta possa acontecer em breve.

Elkeson está livre no mercado desde que deixou o Guangzhou, da China, após nove anos. O jogador também chegou a despertar o interesse do Fluminense.