John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

Publicado 07/01/2022 12:41

Rio - O empresário norte-americano John Textor, investidor que assinará contrato vinculante pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, desembarca às 15h desta sexta-feira (7) no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Nos últimos dias, torcedores do Botafogo já buscavam mais informações sobre a chegada do empresário para organizarem uma recepção em solo carioca.

A expectativa é de que John Textor se reúna neste sábado (8) com membros da gestão do clube e "grandes torcedores" para assinar o termo de compromisso com o Botafogo.