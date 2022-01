John Textor, empresário norte-americano - Reprodução

Publicado 07/01/2022 15:36

Rio - Chegou o momento tão esperado pelo torcedor do Botafogo. Desembarcou nesta sexta-feira, no Aeroporto Santos Dumont, o empresário John Textor, que assinará contrato vinculante pelos direitos da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do clube.

O norte-americano foi recebido no saguão do aeroporto por Jorge Braga, CEO do Botafogo, Lênin Franco, diretor de negócios, e André Chame, advogado nomeado porta-voz oficial dos trâmites pela transformação em clube-empresa.

Poucas horas após a divulgação do horário de desembarque do empresário, centenas de torcedores do Botafogo foram ao Santos Dumont para recepcioná-lo. O primeiro ato de Textor foi acenar para os torcedores e colocar uma máscara do clube, fornecida pelos membros da gestão que lá estavam.

Neste fim de semana, o investidor terá uma reunião com "grandes botafoguenses" e diretores para resolver os últimos detalhes, além de assinar o contrato vinculante pelo investimento no clube de General Severiano.