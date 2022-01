Vinícius Lopes foi o primeiro nome anunciado pelo Botafogo para 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2022 17:12

Rio - O Botafogo apresentou nesta sexta-feira (7) seus dois primeiros reforços para 2022. Vinícius Lopes, atacante ex-Goiás, e William Klaus, zagueiro ex-Ceará, falaram pela primeira vez como jogadores do Glorioso.

Vinícius chega ao Botafogo com contrato de três temporadas e foi muito elogiado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, que classificou o atleta de 22 anos como jogador de "grande potencial". Em entrevista coletiva, o atacante escancarou a felicidade de estar vestindo a camisa do Botafogo e detalhou sua chegada.

"O que mais me chamou a atenção foi a oportunidade que tive de vir, mostrar meu futebol. O clube está se reestruturando e isso pesou bastante na decisão. Estou feliz e motivado. Os jogadores me acolheram bem, parece que estou aqui há muito tempo. Espero fazer muitos gols para ajudar no principal objetivo", disse.

Já o zagueiro William Klaus assina com o clube de General Severiano por duas temporadas. Após passagens por Juventude, Internacional e Ceará, o defensor de 27 anos não vem de um bom 2021 pelo Vozão, onde terminou o último Brasileirão como quarta opção de zaga da equipe cearense.

"Me sinto preparado para ajudar o clube na Série A. Venho de cinco anos disputando a competição e espero contribuir em campo. Nos primeiros treinamentos fui muito bem recebido pelo grupo, conheci os atletas da posição e sei que tem uma mescla entre os atletas mais experientes e os mais jovens. Espero que a gente possa tirar proveito disso. Vou dar sempre meu melhor nos treinamentos para ser relacionado e jogar", afirmou o jogador.

O Botafogo se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo dia 26, contra o Boavista. Também já realizam trabalhos com o grupo os volantes Breno e Fabinho, ex-Goiás e Ceará respectivamente.