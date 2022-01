Fabinho assina com o Glorioso até o fim de 2022 - Divulgação/Botafogo

Publicado 07/01/2022 18:05

Rio - O Botafogo oficializou a contratação do volante Fabinho, que estava no Ceará, para a temporada de 2022. O experiente meio-campista de 35 anos chega ao clube de General Severiano após quatro anos defendendo a camisa do Vozão e assina vínculo até o fim deste ano.

Fabinho é uma das apostas do departamento de futebol do Botafogo, comandado por Eduardo Freeland, e agrada ao treinador Enderson Moreira, com quem já trabalhou no próprio Ceará.

O jogador deve ser apresentado oficialmente pelo Glorioso nos próximos dias junto ao também volante Breno, ex-Goiás, que já realiza atividades com o grupo principal do Alvinegro.