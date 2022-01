Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Presidente do Botafogo - Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2022 19:58

Rio - O atacante Yony González foi oferecido ao Botafogo, mas o Alvinegro alegou que já está monitorando outro jogador para a posição de ataque. O atleta pertence ao Benfica, de Portugal, e estava atuando no Ceará por empréstimo. A informação é do portal "GE".

Yony González Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Na última temporada, o atacante disputou 28 partidas e marcou apenas dois gols. O jogador tem 27 anos e está em busca de um novo clube brasileiro. Para o ataque, o Botafogo já anunciou a contratação de Vinícius Lopes, ex-jogador do Goiás, na última quinta-feira.

A primeira passagem de Yony González no Brasil foi com a camisa do Fluminense, em 2019. Na ocasião, o atacante disputou 62 partidas e marcou 17 gols, sendo um dos destaques da equipe, sob o comando do técnico Fernando Diniz e, posteriormente, do treinador Marcão.