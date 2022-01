John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

Publicado 08/01/2022 10:13

Rio - Recentemente, o Botafogo se tornou uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e os torcedores estão cada vez mais empolgados. Entretanto, para o jornalista Mauro Cezar Pereira é preciso cautela em relação a venda do clube.

Em conversa com um colega que cobre o Crystal Palace, outro clube que John Textor também é dono, Mauro afirma que a torcida não deve esperar grandes times, mas sim um investimento que faça o clube se manter estável.

"O caso do Cruzeiro serve de alerta para o torcedor botafoguense, especialmente aquele que está superempolgado achando que o John Textor vai montar timaços em um dois ou anos. O perfil dele não é esse. Conversei com um jornalista que cobre o Crystal Palace, e a visão que os ingleses tem é: esse cara vai ampliar nosso estádio, aumentar nossa capacidade de arrecadação, eventualmente investir um pouco no time e vamos nos estabilizar como um time de primeira divisão, como tem sido nos últimos anos, com colocações muito parecidas com a do Botafogo, fora o ano do rebaixamento. Embora o Botafogo seja muito maior no futebol brasileiro do que é o Crystal Palace na Inglaterra, os dois vivem momentos de certa semelhança no desempenho da principal competição de seus países", afirmou Mauro, antes de completar:

"Como Textor verá o Botafogo? Tem botafoguense que acha que vai montar time para ganhar o Brasileirão, Libertadores, mas até agora não podemos ter certeza disso. Se esse cara colocar o Botafogo numa situação de estabilidade, reduzindo as dívidas e sem risco de rebaixamento nos próximos anos, já será muito bom para o Botafogo. E talvez mais adiante pode montar um time para brigar mais em cima, mas esse processo não é tão rápido. Por mais que o contrato tenha amarras, não dá para ter certeza de que as coisas vão caminhar maravilhosamente bem. É recomendável cautela. Esperança é muito importante ter, mas haverá uma visão mais profissional, nada paternalista, que vai tentar colocar as coisas nos devidos lugares. E isso leva tempo", finalizou.