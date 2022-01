John Textor, empresário norte-americano - Reprodução

Publicado 08/01/2022 16:01 | Atualizado 08/01/2022 16:07

Rio - O comentarista Zé Elias, da "ESPN", projetou o investimento do empresário americano John Textor, com a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), na última sexta-feira, mas alertou que, mesmo com a possibilidade do Alvinegro se reerguer, "tem muita gente querendo mamar na teta da vaca".

"É esperança não só do Botafogo e de seus torcedores, é de todo mundo que gosta de futebol e da história do clube. Não merece esse ioiô, problemas financeiros, é um time muito grande, ajudou a construir a história do nosso futebol e merece voltar à elite. Quando falo elite, é brigar por títulos grandes, participar de Libertadores com chance de título, chegar à final da Copa do Brasil. O Botafogo tem essa camisa e esse poder. Tem tudo para voltar a ser o que era", afirmou o comentarista Zé Elias.

"O investidor precisa se cercar de bons profissionais, porque quando há grandes investidores tem muita gente querendo mamar na teta da vaca. Espero que as pessoas do bem cerquem o investidor de pessoas boas e que pensem no bem-estar do Botafogo, em trazer para o lugar que nunca deveria ter saído", completou.