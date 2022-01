Carlos Augusto Montenegro - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, destacou a expectativa com a assinatura do investidor norte-americano John Textor com o futebol do clube. Durante o vídeo divulgado pelo canal "Bastidores da Arquibancada", no YouTube, o ex-dirigente rasgou elogios ao processo e convocou a torcida alvinegra para aprovar a proposta da XP para SAF.

"Eu acho que é uma vitória do Botafogo. Aproveito para conclamar a todos os botafoguenses a votarem nesse projeto. Vamos ter uma votação no dia 13 do Conselho Deliberativo e no dia 14 uma Assembleia Geral. John Textor chegou de uma forma simples, direta e otimista. Uma pessoa que teve uma empatia direta com a torcida e me emocionou em alguns momentos. É torcer para dar certo. É uma experiência nova para o Botafogo. É uma experiência nova para o futebol brasileiro. É claro que vamos ter alguns obstáculos, etc. Mas a gente não tinha saída. A gente tem que torcer, ajudar, rezar e fazer o possível para dar certo", destacou o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro.



"Só a separação do futebol do clube é um golaço. Acaba com a política, acaba com as pessoas dando opinião, tentando mandar, ser isso e ser aquilo, o grupo de A, grupo de B, o grupo de C… Imaginem, eu estou há três anos tentando trazer a parte profissional para o Botafogo. Tentei com o primeiro projeto do Laércio, tentei com os irmãos (Moreira Salles) ajudando, tentei depois deixar o projeto vivo com o Gustavo de Almeida Magalhães. Aí, entrou a XP no jogo, muito mais robusta, fortíssima, e trouxe esse candidato seríssimo e que já tem algum conhecimento de futebol. Enfim, acho que a gente está no caminho certo", concluiu.